В Турции началось голосование на выборах президента
Анкара, 14 мая, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В Турции открылись избирательные участки на выборах президента и парламента республики.
Жители Турции 14 мая выберут президента, которому предстоит править ближайшие пять лет, и 600 депутатов парламента.
Право проголосовать имеют 60,7 млн жителей. Участки будут открыты до 17:00 мск.
Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган является единым кандидатом от правящего «Республиканского альянса», в то время как оппозиционный «Народный альянс» выставил его главного соперника — Кемаля Кылычдароглу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле отвергли заявления о вмешательстве в выборы в Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается в электоральные процессы других государств.
Эрдоган заявил, что Кылычдароглу должно быть стыдно за утверждения о вмешательстве России в президентские выборы.