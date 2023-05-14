Москва, , 08:40 — REGNUM Российский писатель Захар Прилепин после восстановления, которое займёт минимум полгода, намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщило ТАСС.

Захар Прилепин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на всё произошедшее, Захар Прилепин снова планирует вернуться на фронт после восстановления, которое займет минимум полгода», — приводит агентство слова источника в пресс-службе писателя.

Агентство приводит слова писателя, который отметил, что само время и место покушения на него связано именно с его возвращением из зоны СВО, поскольку в самой зоне спецоперации искать в некоторых смыслах даже сложнее.

«Телефонов у меня с собой никогда нет, машины совсем другие. Места дислокации постоянно меняю. Но буквально 25–27 апреля пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня ищут», — цитируют журналисты его слова.

6 мая автомобиль с Прилепиным подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское Нижегородской области. Писатель получил переломы ног и был на вертолёте доставлен в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб.

По горячим следам был задержан подозреваемый. Известно, что 30-летний мужчина родом с Украины и получил гражданство России недавно. Местные жители видели его в районе места преступления на протяжении двух дней.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что у обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина есть сообщники, их устанавливают. Бастрыкин не привёл других подробностей дела, так как сейчас идет расследование. При этом он подчеркнул, что покушение на Прилепина — это хорошо подготовленная операция украинских спецслужб.