Прилепин после восстановления намерен вернуться в зону спецоперации
Москва, 14 мая, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Российский писатель Захар Прилепин после восстановления, которое займёт минимум полгода, намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщило ТАСС.
«Несмотря на всё произошедшее, Захар Прилепин снова планирует вернуться на фронт после восстановления, которое займет минимум полгода», — приводит агентство слова источника в пресс-службе писателя.
Агентство приводит слова писателя, который отметил, что само время и место покушения на него связано именно с его возвращением из зоны СВО, поскольку в самой зоне спецоперации искать в некоторых смыслах даже сложнее.
«Телефонов у меня с собой никогда нет, машины совсем другие. Места дислокации постоянно меняю. Но буквально 25–27 апреля пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня ищут», — цитируют журналисты его слова.
6 мая автомобиль с Прилепиным подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское Нижегородской области. Писатель получил переломы ног и был на вертолёте доставлен в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб.
По горячим следам был задержан подозреваемый. Известно, что 30-летний мужчина родом с Украины и получил гражданство России недавно. Местные жители видели его в районе места преступления на протяжении двух дней.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что у обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина есть сообщники, их устанавливают. Бастрыкин не привёл других подробностей дела, так как сейчас идет расследование. При этом он подчеркнул, что покушение на Прилепина — это хорошо подготовленная операция украинских спецслужб.