Москва, 14 мая, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Российский писатель Захар Прилепин после восстановления, которое займёт минимум полгода, намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщило ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

«Несмотря на всё произошедшее, Захар Прилепин снова планирует вернуться на фронт после восстановления, которое займет минимум полгода», — приводит агентство слова источника в пресс-службе писателя.

Агентство приводит слова писателя, который отметил, что само время и место покушения на него связано именно с его возвращением из зоны СВО, поскольку в самой зоне спецоперации искать в некоторых смыслах даже сложнее.

«Телефонов у меня с собой никогда нет, машины совсем другие. Места дислокации постоянно меняю. Но буквально 25–27 апреля пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня ищут», — цитируют журналисты его слова.

6 мая автомобиль с Прилепиным подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское Нижегородской области. Писатель получил переломы ног и был на вертолёте доставлен в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб.

По горячим следам был задержан подозреваемый. Известно, что 30-летний мужчина родом с Украины и получил гражданство России недавно. Местные жители видели его в районе места преступления на протяжении двух дней.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что у обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина есть сообщники, их устанавливают. Бастрыкин не привёл других подробностей дела, так как сейчас идет расследование. При этом он подчеркнул, что покушение на Прилепина — это хорошо подготовленная операция украинских спецслужб.