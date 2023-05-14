Рим, 14 мая, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Публикация президента Украины Владимира Зеленского об итогах его деловой поездки в Рим возмутила пользователей Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее Зеленский написал в Twitter, что благодарен руководству Италии и жителям этой страны, «которые помогают и поддерживают Украину в борьбе за европейский образ жизни».

«Большинство итальянцев не согласны! Они знают, кто ты на самом деле и что вы начали в 2014 году. Твоему лицемерию недолго осталось», — написал Orion.

Ещё один пользователь попросил его «убираться из Италии как можно скорее», поскольку ему «здесь не рады».

«Опять на своем турне попрошайки?» — задался вопросом yan41k.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский 13 мая посетил Ватикан и после встречи с папой Римским Франциском сделал ряд заявлений. Он сказал, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта с Россией. Также заверил, что Украина не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль.