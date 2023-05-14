Киев, 14 мая, 2023, 08:00 — ИА Регнум. На Украине власти Днепропетровской и Николаевской областей сообщили утром 14 мая о повреждениях на объектах инфраструктуры.

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Глава Днепропетровской области Сергей Лысак написал в своём Telegram-канале, что повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие.

Руководитель Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Очакове был поврежден объект критической инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 мая и ранним утром 14 мая на всей территории Украины сработала система воздушной тревоги. Сирены звучали в том числе в Киеве. Стратегические бомбардировщики ВКС РФ вышли на рубеж пуска и выпустили ракеты по Украине, написали авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

В зоне спецоперации под селом Новокалиново Ясиноватского района в ДНР подразделения ВС РФ взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20, с которого позиции ВСУ хорошо просматриваются.