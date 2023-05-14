Вашингтон, 14 мая, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post назвал два основных фактора, которые сдерживают контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

Лидер киевского режима подчеркнул, что решительным военным действиям Украины мешает нехватка ракет и систем большой дальности. При этом Зеленский недоумевает, почему Запад не торопится поставлять их Киеву. Он заверил, что такое оружие не будет использоваться для нанесения ударов по территориям России.

Вторым сдерживающим контрнаступление фактором он назвал плохие климатические условия.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский планировал нападение на территории России и подрыв трубопровода, по которому российская нефть поставляется в Венгрию. Об этом написала 13 мая газета The Washington Post со ссылкой на секретные данные минобороны США.

Зеленский выразил сомнение, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп смог бы урегулировать конфликт на Украине, находясь в должности президента США.