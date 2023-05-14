Москва, 14 мая 2023, 07:31 — REGNUM Украинец Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, 13 мая выступил на конкурсе «Евровидение-2023» в Ливерпуле, чем вызвал негодование российских зрителей. При этом многие в соцсетях посоветовали не обращать на скандального певца внимания.

Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка
Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка
Alina Vozna

Данилко спел провокационную песню Russia Goodbye, явно намекая на политическую подоплёку. Исполнителя обвинили в неуважении к России, где он получил популярность «и сколотил на гонорарах капитал».

Певец Юрий Лоза сказал, что «понятно, для чего он это делает».

«Забудем про него, и всё. Никаких политических скандалов от этой песни точно не будет», — призвал Лоза в разговоре с Woman.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, хрустальный микрофон за победу на «Евровидении-2023» в британском Ливерпуле получила певица марокканско-берберского происхождения из Швеции Лорин. Это её вторая победа на этом международном конкурсе, первый раз триумф был в 2012 году в Баку.

И если Данилко пустили на сцену, то Британия и Европейский вещательный союз (ЕВС) отказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в намерении выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение».