Лоза высказался о Сердючке на «Евровидении»: забудем про него, политических скандалов не будет

Москва, , 07:31 — REGNUM Украинец Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, 13 мая выступил на конкурсе «Евровидение-2023» в Ливерпуле, чем вызвал негодование российских зрителей. При этом многие в соцсетях посоветовали не обращать на скандального певца внимания.

Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка Alina Vozna

Данилко спел провокационную песню Russia Goodbye, явно намекая на политическую подоплёку. Исполнителя обвинили в неуважении к России, где он получил популярность «и сколотил на гонорарах капитал».

Певец Юрий Лоза сказал, что «понятно, для чего он это делает».

«Забудем про него, и всё. Никаких политических скандалов от этой песни точно не будет», — призвал Лоза в разговоре с Woman.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, хрустальный микрофон за победу на «Евровидении-2023» в британском Ливерпуле получила певица марокканско-берберского происхождения из Швеции Лорин. Это её вторая победа на этом международном конкурсе, первый раз триумф был в 2012 году в Баку.

И если Данилко пустили на сцену, то Британия и Европейский вещательный союз (ЕВС) отказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в намерении выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение».