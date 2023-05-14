Москва, 14 мая, 2023, 06:42 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной операции с помощью беспилотников на одном из направлений было выявлено скопление живой силы и техники ВСУ. Опорный пункт уничтожили с помощью самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3М «Акация», сообщили в Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin САУ «Акация»

Расчёты батареи нанесли огонь по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника с закрытых огневых позиций. После выполнения задачи расчёт сменил огневую позицию.

В ведомстве отметили, что в состав батареи САУ входят бойцы, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне спецоперации под селом Новокалиново Ясиноватского района в ДНР подразделения ВС РФ взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20, с которого позиции ВСУ хорошо просматриваются.

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