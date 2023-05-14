Авдеевка, ДНР, 14 мая, 2023, 06:29 — ИА Регнум. В зоне спецоперации под селом Новокалиново Ясиноватского района в ДНР подразделения ВС РФ взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20, с которого позиции ВСУ хорошо просматриваются. Об этом РИА Новости рассказал боец спецназа Южной группировки войск.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«У нас здесь находятся огневые расчёты миномётов, автоматический гранатомёт станковый, противотанковая управляемая ракета», — пояснил военный.

Отмечается, что дорога просматривается на 5 км и противнику трудно будет пройти.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе воздушной разведки в районе населённых пунктов Каменское и Новоданиловка в Запорожье были выявлены пункты временной дислокации ВСУ. Артиллеристы нанесли по целям удар на поражение.