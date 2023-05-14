Власти Тернопольской области Украины сообщили о повторных взрывах

Тернополь, Украина, , 06:02 — REGNUM О повторных взрывах в Тернопольской области 14 мая сообщил председатель областной государственной администрации Владимир Труш.

Тернополь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На Тернопольщине слышны звуки взрывов», — написал Труш в соцсетях.

Военкоры сообщают, что бомбардировщики ВКС РФ вышли на рубеж пуска и выпустили ракеты по Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, после объявленной вечером 13 мая воздушной тревоги на территории практически всей Украины и сообщений в СМИ о прогремевших взрывах в разных регионах страны в соцсетях появилось заявление председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко. Он сообщил о «прилёте» в промышленную зону Тернополя.

В ночь с 13 на 14 мая практически по всей Украине звучала воздушная тревога и раздавались звуки мощных взрывов.