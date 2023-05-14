Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США и Запад не могут восполнить потери тяжёлой техники ВСУ

Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Союзники не в состоянии восполнить потери киевской армии в бронетехнике. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО © Министерство обороны России

Офицер озвучил, что ВСУ с начала спецоперации лишились почти 10 тыс. единиц бронированных машин.

«Можно предположить, что эти потери для Киева невосполнимы», — считает Дуглас Макгрегор.

По его мнению, отправка вооружения Украине может набить карманы американского ВПК, но при этом никак не изменит ход конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе города Николаева.

Авиацией ВКС России был сбит самолёт Су-24, наносивший удар по Луганску, и прикрывавший его истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.