Вашингтон, 14 мая, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Союзники не в состоянии восполнить потери киевской армии в бронетехнике. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

Офицер озвучил, что ВСУ с начала спецоперации лишились почти 10 тыс. единиц бронированных машин.

«Можно предположить, что эти потери для Киева невосполнимы», — считает Дуглас Макгрегор.

По его мнению, отправка вооружения Украине может набить карманы американского ВПК, но при этом никак не изменит ход конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе города Николаева.

Авиацией ВКС России был сбит самолёт Су-24, наносивший удар по Луганску, и прикрывавший его истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.