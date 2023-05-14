РИА Новости: СБУ объявил дополнительный набор в кол-центры вымогателей денег у жителей России

Киев, , 05:20 — REGNUM Спецслужбы Украины набирают новых сотрудников в «кол-центры», в которых вымогают деньги у жителей России и стран СНГ. Средства идут на финансирование ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информатора в СБУ.

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Установлено, что около 95% мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины, где работает почти тысяча кол-центров.

В Днепропетровске и Запорожье объявлен дополнительный набор сотрудников.

«Трудоустройство в эти «кол-центры» возможно по знакомству. Но при желании уволиться необходимо «отработать штраф», который включает в себя расходы организации, связанные с обучением, использованием аппаратуры, сим-карт, тарифов связи. Кроме того, сведения об уволившемся сотруднике передаются в МВД Украины», — пояснил собеседник агентства.

Заработная плата — до 65 тыс. гривен, это около 1750 долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники начали обманывать граждан, предупреждая о якобы попытках перевода денег в пользу экстремистских организаций.

Они стали звонить людям под видом правоохранителей и сообщать, что некто якобы пытался перечислить средства с их счёта в адрес запрещённых в России террористических или экстремистских организаций. Потенциальных жертв предупреждают об уголовной ответственности и предлагают «спасти» деньги путём перевода на «безопасный счёт».