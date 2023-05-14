«РВ»: бомбардировщики РФ ударили управляемыми авиабомбами по Украине

Киев, , 04:44 — REGNUM На Украине в Сумской области и подконтрольном Киеву Херсоне ранним утром 14 мая прогремели взрывы, сообщило украинское агентство ТСН.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Подробности прозвучавших взрывов не сообщаются.

Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» написали, что 14 мая истребители-бомбардировщики России нанесли удары управляемыми (корректируемыми) авиабомбами (КАБ) по целям в районе Херсона и в области. Предполагается, что кроме Сумской области под удары попадут Полтавская, Черниговская, Черкасская области и Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, Читайте также: поздним вечером 13 мая и ранним утром 14 мая на территории Украины звучала воздушная тревога. За ней следовала серия взрывов, в том числе и в Киеве.

Украинские войска 13 мая обстреляли центр Горловки, снаряды упали около городской администрации.

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погибли женщина и ребёнок, в этом и других районах города получили повреждения жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.