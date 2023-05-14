Берлин, 14 мая, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Под постом украинского президента Владимира Зеленского в Twitter о том, что он приехал в Берлин, пользователи откровенно над ним посмеялись и дали советы по дальнейшим действиям.

Цитата из виде Пресс-службы Президента Украины Зеленский

Практически большинство комментаторов посоветовало с «его прощальными гастролями» «езжать домой».

Зеленский написал: «Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность», — и в этом же стиле получил ответ: «Мужчина. Женщина. Человек. Камера. Телевизор».

Один из пользователь пригрозил тем, что в Берлине «тебя, мошенник, должны арестовать».

Другой подписчик считает, что визит «лидера укронацистов не имеет значения».

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский 13 мая посетил Ватикан и после встречи с папой Римским Франциском сделал ряд заявлений. Он сказал, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта с Россией. Также заверил, что Украина не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль.

Глава киевского режима выразил сомнение, что бывший президент США Дональд Трамп смог бы урегулировать конфликт на Украине, находясь в должности.

Ожидается, что Зеленскому в Германии могут вручить премию имени Карла Великого за вклад в объединение Европы.