Варшава, 14 мая, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Заполонившая прилавки Польши и других стран Евросоюза сельхозпродукция Украины «сомнительного качества» привела к снижению цен. Пострадали от этого прежде всего местные предприниматели, которым стало невыгодно продавать свои товары по ценам ниже себестоимости. В конечном итоге это приводит к краху экономики, написала Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Авторы считают, что для властей Польши и ЕС украинская экономика важнее интересов местных предпринимателей и потребителей.

«Они пытаются выделиться самыми нелепыми идеями только для того, чтобы услышать от президента незначительной страны максимум «спасибо», — написал автор издания.

Отразились на фермерском хозяйстве и санкции против Белоруссии — после рестрикций пришлось искать новых поставщиков популярных белорусских удобрений, и это сказалось на урожайности.

Автор пришёл к выводу, что Украина не станет союзником Польши никогда, так как кроме сельхозпродукции «сомнительного качества» и потока мигрантов ей больше нечего предложить Варшаве.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавская ассоциация «Сила фермеров» потребовала от властей республики временно запретить импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Помимо компенсации от властей сельхозпроизводители просили создать жёсткий механизм контроля за транзитом украинской продукции для предотвращения контрабанды.

Власти Украины направили ноты протеста Польше и Евросоюзу из-за решения о блокировании импорта сельхозпродукции с Украины.