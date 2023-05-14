МЧС: пожар на заводе в Тольятти мог произойти из-за нарушения технологического процесса

Тольятти, Самарская область, , 03:57 — REGNUM В МЧС по Самарской области назвали предварительную причину крупномасштабного пожара в Тольятти в покрасочном цехе предприятия.

Огонь mrNilssen

По заключению специалистов, пожар мог произойти из-за нарушения технологического процесса.

Огонь распространялся очень быстро.

Как сообщало ИА REGNUM, на заводе по изготовлению дверей «Феррони» вечером 13 мая случилось возгорание. Прибывшие на вызов пожарные эвакуировали эвакуация 15 человек, никто не пострадал.

Пожар на площади 20 тыс. квадратных метров был локализован 14 мая в 03:46 по местному времени (02:46 мск).

Для тушения привлекались два пожарных поезда со станций «Самара» и «Сызрань», площадь пожара с 1 тыс. кв. метров быстро увеличилась до 20 тыс. квадратов.