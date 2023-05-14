Тольятти, Самарская область, 14 мая, 2023, 03:43 — ИА Регнум. В Тольятти локализовали пожар в покрасочном цехе завода по производству входных металлических дверей «Феррони», сообщили в региональном управлении МЧС России.

https://68.mchs.gov.ru На пожаре

Пожар на площади 20 тыс. квадратных метров был локализован 14 мая в 03:46 по местному времени (02:46 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, огонь в горящем с вечера 13 мая покрасочном цехе предприятия «Феррони» в Тольятти Самарской области стремительно распространялся — площадь пожара с 1 тыс. кв. метров быстро увеличилась до 20 тыс. квадратов.

Для тушения крупного возгорания на заводе привлекались два пожарных поезда со станций «Самара» и «Сызрань».