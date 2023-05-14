Президент Украины Зеленский сообщил, что прибыл в Берлин

Берлин, , 02:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что прибыл в Берлин.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2015. Украина

«Уже в Берлине», — написал глава киевского режима.

Далее Зеленский перечислил слова, которые, судя по всему, являются ключевыми вопросами его повестки в Германии: «Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Евросоюз. НАТО. Безопасность».

Зеленскому в Германии могут вручить премию имени Карла Великого за вклад в объединение Европы, сообщило агентство DPA.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Владимир Зеленский посетил Ватикан и после встречи с папой Римским Франциском сделал ряд заявлений. В интервью он сказал, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта с Россией. Также Зеленский заверил, что Украина не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль.