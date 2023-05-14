СМИ Украины: в Тернополе и Херсоне слышны мощные взрывы
Киев, 14 мая 2023, 02:12 — REGNUM На Западе Украины в Тернополе, Херсоне и других областях вечером 13 мая прогремели взрывы. Об авиаударах сообщают местные СМИ.
По каким объектам пришлись удары — не уточняется.
Отмечается, что практически по всей Украине объявлены была воздушная тревога. Всего СМИ сообщают о сиренах в почти 20 областях страны.
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