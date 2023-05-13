Кременная, ЛНР, 14 мая, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Лидер Чеченкой Народной Республики Рамзан Кадыров опубликовал опровержение слухов о том, что киевские подразделения прорвали линию обороны в направлении Кременной в ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Кадыров в Telegram-канале написал, что командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Иран опроверг растиражированную информацию о том, что «якобы укронатовские формирования прорвали линию обороны по направлению Кременная».

«Иран не отрицает возможность вылазки диверсантов в этом направлении. О полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений речи быть не может», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, попытки ВСУ отвоевать территорию, подконтрольную спецназу «Ахмат», «заведомо провальны».

Кадыров также предположил, что «необдуманные действия» ВСУ приведут их к большим потерям.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал ситуацию с активизацией бойцов ВСУ, отметив, что она наблюдается только фрагментарно.

Обстановка не претерпела существенных изменений. Он также добавил, что на участках в зоне ответственности его бойцов обстановка «абсолютно подконтрольная».

На Украине после объявленной практически во всех регионах страны воздушной тревоги прозвучали взрывы. Повторно воздушная тревога прозвучала ночью 14 мая, сначала в центральных, восточных и южных областях Украины, а также в Киеве. Позже сирены завыли на всей территории Украины.