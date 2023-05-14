«Страна. ua»: серия взрывов от крылатых ракет ВС РФ прогремела в Киеве и Харьковской области

Киев, , 01:27 — REGNUM В Киеве и Харьковской области на Украине ночью 14 мая прогремели взрывы. Об атаке российской армии сообщает «Страна. ua».

Киев Печерский район Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сообщают о звуках взрывов в Киеве, а также в Харькове и по области», — написало украинское издание в Telegram-канале.

Российские крылатые ракеты атакуют противника. Объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине после объявленной практически во всех регионах страны воздушной тревоги прозвучали взрывы в Тернополе и Львове, а также в находящемся под контролем Киева Херсоне.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник киевской армии атаковал одно из предприятий по производству консервов в городе Стародуб.