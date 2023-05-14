Helsingin Sanomat: на российской границе начали аннулировать визы некоторым финнам

Хельсинки, , 01:03 — REGNUM В Россию больше не пускают некоторых жителей Финляндии, которые пересекают границу для того, чтобы закупить продукты питания и заправить бензином автомобиль. О случаях, когда финнов лишают визы на погранпереходе, написала газета Helsingin Sanomat.

Граница России и Финляндии Alexey Ivanov

Один из жителей Финляндии 12 мая решил поехать в Выборг как раз для того, чтобы посетить магазин и автозаправочную станцию. Пограничники попросили его сообщить информацию о приглашающей стороне в России, но финн не смог этого сделать, сославшись на незнание русского языка. Сотрудники ведомства вернули мужчине паспорт с аннулированной визой.

Финн посетовал, что при нём границу спокойно перешёл гражданин Эстонии и те, кто имеет двойное гражданство.

Издание отметило, что, по российскому законодательству, по деловой визе нельзя отправляться в командировку за покупками бензина и продуктов питания в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии изменили правила посещения республики для туристов с многократными шенгенскими визами, теперь въезд в страну по неоткрытому «шенгену» запрещён.

Согласно данным портала SchengenVisaInfo, в 2022 году россияне пытались получить шенген 687 тыс. раз, в 10% случаев в получении визы было отказано.

Самый большой процент отказов зафиксирован у консульства Швеции в Москве.