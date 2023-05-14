Богомаз: беспилотник ВСУ сбросил снаряд на консервный завод в Брянской области

Брянск, , 00:28 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник киевской армии атаковал одно из предприятий по производству консервов в городе Стародуб.

Александр Богомаз Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В своём Telegram-канале Богомаз написал, что ночью 14 мая предприятие «Консервсушпрод» в Стародубе атаковал украинский БПЛА.

«Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. Все оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области 13 мая потерпели крушение два вертолёта Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35.

Лётчики погибли.

11 мая украинский дрон атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть» в Брянской области. Были частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Пострадавших нет.