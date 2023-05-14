Власти Тернопольской области сообщили о прилете в промзону города

Тернополь, Украина, , 00:10 — REGNUM После объявленной вечером 13 мая воздушной тревоги на территории практически всей Украины и сообщений в СМИ о прогремевших взрывах в разных регионах страны в соцсетях появилось заявление председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко. Он сообщил о «прилёте» в промышленную зону Тернополя.

Тернополь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Головко написал, что прилёт в промзону зафиксирован по предварительным данным.

СМИ сообщили о пожаре на нежилом объекте в Тернополе после мощного взрыва. Также сообщается о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погибли женщина и ребёнок, в этом и других районах города получили повреждения жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По данным властей республики, огонь вёлся из реактивных систем залпового огня. Было выпущено не менее 20 ракет.