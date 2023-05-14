В детской больнице Санкт-Петербурга ввели карантин и приостановили госпитализацию из-за кори

Санкт-Петербург, , 00:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге госпитализация в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса приостановлена. Об этом в соцсетях сообщило руководство медучреждения.

Корь wellcomecollection.org

Исходя из опубликованного распоряжения, в связи с карантином по кори городской Роспотребнадзор 13 мая приостановил госпитализацию пациентов в больницу до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре объяснили, что рост заболеваемости кори в стране связан с традиционным для этой болезни периодом, а также с постепенным накоплением населения, не имеющего подготовленного иммунитета.

Заражения корью отмечаются в двух столицах России. По словам медиков, на третий–четвёртый день у заболевших в большинстве случаев наблюдается характерный вид — одутловатое лицо и отечные веки, однако сыпи в этот момент ещё нет.

На второй день после появления сыпи она распространяется на тело, руки и бедра и на третий — на нижние части рук, голени и стопы.

Корь выявляют у студентов вузов.