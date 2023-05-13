Пожарный поезд прибыл на тушение крупного пожара в покрасочном цехе в Тольятти

Тольятти, Самарская область, , 23:30 — REGNUM Пожарный поезд привлекли к тушению огня в покрасочном цехе завода в Тольятти Самарской области Об этом сообщили в МЧС по региону.

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По уточнённым данным горит производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей и окон «Феррони».

Спасатели эвакуировали 15 сотрудников.

Отмечается. что произошло частичное обрушение кровли.

Дополнительно привлечена пожарная насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд со станции «Самара».

В тушении пожара задействованы более 100 человек и 33 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в вечером 13 мая случился пожар в цехе покраски. Объявлен повышенный ранг вызова — пожар № 3. По информации спасателей, площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. метров и быстро увеличилась до 6 тыс.