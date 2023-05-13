«РВ»: удар возмездия наносится по Украине, в областях слышны взрывы
Киев, 13 мая 2023, 23:18 — REGNUM На Украине после объявленной практически во всех регионах страны воздушной тревоги прозвучали взрывы.
По сообщениям местных СМИ и Telegram-каналов, в Тернополе и Львове, а также в находящемся под контролем Киева Херсоне прозвучали взрывы.
«Удар возмездия наносится по Украине: в небе «стратеги» ВКС, взрывы гремят на Западе», — написали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Авторы канала добавили, что стратегические бомбардировщики ВКС России вылетели со своих баз. В ночной операции также задействован флот.
СМИ Украины сообщили о повторных мощных взрывах в Тернополе.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского и Петровского районов Донецка вечером 13 мая ранения получили три мирных жителя.
ВСУ днём 13 мая четыре раза за полчаса (с 15:55 мск до 16:30 мск) обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 мм.