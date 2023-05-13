Киев, 13 мая, 2023, 22:59 — ИА Регнум. На Украине вечером 13 мая в большинстве областей, в том числе в Киеве, прозвучала воздушная тревога. СМИ сообщили о взрывах в Тернополе.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сирены включились в центральных и восточных регионах. Известно, что воздушная тревога не объявлялась только в Днепропетровской и Харьковской областях.

Украинские СМИ сообщили о том, что взрывы были слышны в Тернополе.

В Telegram-каналах написали, что российские крылатые ракеты полетели в направлении Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области потерпели крушение два вертолёта Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. По предварительным данным, все они входили в одну авиагруппу. Лётчики вертолётов и Су-34 погибли.