Москва, 13 мая, 2023, 22:06 — ИА Регнум. Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал ситуацию с активизацией бойцов ВСУ, отметив, что она наблюдается только фрагментарно.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

«Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определённых участках», — приводит его слова ТАСС.

Алаудинов уточнил, что обстановка не претерпела существенных изменений. Он также добавил, что на участках в зоне ответственности его бойцов обстановка «абсолютно подконтрольная».

Как сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что по всей линии боевого соприкосновения происходит активизация украинских войск. По его словам, украинские подразделения пытаются найти слабые места в российской обороне. При этом службы обеспечения ВСУ заработали очень активно, отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно больше времени для подготовки наступления, а если украинская армия начнёт действовать прямо сейчас, то понесёт большие потери в живой силе.

The New York Times написало о том, что Зеленский своими словами о том, что украинская армия пока не готова к наступлению и ей нужно больше времени, отправил послание Западу о возможном провале планируемого удара.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что оплаченное Западом контрнаступление ВСУ неизбежно состоится, но Зеленский осознаёт, что, скорее всего, проиграет.