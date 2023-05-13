Киев, 13 мая, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимиру Зеленскому «не о чем» говорить с главой российского государства Владимиром Путиным, такое заявление Зеленский сделал 13 мая в эфире телеканала Rai1.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«С ним не о чем говорить», — ответил президент Украины на соответствующий вопрос ведущего ток-шоу.

Также глава украинского государства отметил, что не считает нужным участие посредников, в частности, папы Римского Франциска, для организации переговоров. Обсуждать можно только «мирный план Украины» (предполагает передачу Киеву регионов, вышедших из состава Украины в 2022 году), сказал он.

В Кремле и МИД России ранее отмечали, что переговоры с Украиной могут начаться после выполнения всех условий, поставленных в начале проведения специальной военной операции, и после признания возвращения четырёх регионов в состав России.

Как сообщалось ранее, в ходе своего визита в Рим президент Украины провёл переговоры с президентом и премьер-министром Италии Серджо Маттареллой и Джорджей Мелони, а также с Франциском. Мелони пообещала, что Италия продолжит поставки оружия на Украину. Достигнуты важные договорённости «по защите украинского неба», отметил в свою очередь глава украинского государства.

Он также рассказал, что попросил папу Римского поддержать Украину и осудить действия России. Франциск, который и ранее воздерживался от подобных утверждений, а события на Украине называл частью третьей мировой войны, делать это, по-видимому, отказался, отметили итальянские СМИ.