Михалков не согласился с деятельностью «Ельцин-центра» и выступил за его закрытие

Санкт-Петербург, , 21:55 — REGNUM Российский режиссёр, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что не согласен с деятельностью «Ельцин-центра», расположенного в Екатеринбурге, и призвал правительство закрыть его.

«Вы понимаете, что маленькие дети… первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны», — заявил он в ходе сессии «Бесогон и право», проходящей в рамках XI Петербургского международного юридического форума.

При этом режиссёр подчеркнул, что не против существования музея в честь первого президента России, однако не в том формате, который есть сейчас. Он также выступил за закрытие «Ельцин-центра» и открытие музея современной истории.

«И не надо его («Ельцин-центр») ломать, пускай сделают музей современной истории, но честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело и может привести», — добавил Михалков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года расположенный в Екатеринбурге Президентский центр имени Бориса Ельцина выступил за прекращение военной спецоперации России на Украине.

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов (независимый депутат), комментируя заявление «Ельцин-центра», выразил мнение, что легко быть добрым за чужой счёт.