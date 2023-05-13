Возле Колизея прошла акция против визита Зеленского в Италию

Рим, , 21:31 — REGNUM В день визита президента Украины Владимира Зеленского в Риме итальянские коммунисты провели акцию протеста, сообщает Il Giornale.

Рядом с Колизеем был развёрнут плакат с лозунгом «Зеленскому не рады», сказано в публикации. Другой плакат выражал протест против поставок оружия из Италии на Украину.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Зеленский — глава ультранационалистического правительства, которое запретило 14 политических партий и ввело неофашистские формирования в состав регулярной армии. Мы считаем позорной политику правительства Италии, которое отправляет оружие на Украину», — заявили организаторы акции журналистам.

В ходе своего визита в Рим президент Украины встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, формальным главой государства — президентом Серджо Маттареллой, а также с папой римским Франциском. Президент Украины сообщил, что попросил папу осудить действия России. Итальянские СМИ отмечают, что папа, ранее говоривший, что происходящее на Украине — не конфликт Москвы и Киева, а часть третьей мировой войны, сделать это отказался.

В ходе встречи с президентом Украины Мелони заявила, что правительство Италии продолжит поддерживать Украину, в том числе в военной сфере, так долго, как это будет необходимо. Италия продолжит вводить санкции против России, отметила также она. Конфликт должен закончиться миром на таких условиях, которые удовлетворят Киев, сказала Мелони. Зеленский в свою очередь заявил, что на встрече были приняты «важные решения по защите украинского неба».

В марте 2022 года парламент Италии предоставил правительству страны право оказывать Украине военную помощь, не консультируясь с депутатами и не ставя их в известность об объёмах и типах отправляемых вооружений. Помимо собственных поставок, Италия оказывает логистическую поддержку для переброски на Украину оружия из других стран, в том числе из США.

Партия Мелони выиграла парламентские выборы в Италии осенью 2022 года. Во время предвыборной кампании она не высказывалась о событиях на Украине. Большинство граждан Италии, по данным социологов, не поддерживают поставки оружия из Италии на Украину и считают, что конфликт должен завершиться переговорами. После победы на выборах Мелони заявила, что военная помощь Украине будет продолжена.