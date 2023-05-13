Москва, 13 мая, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели человека в результате обрушения здания в центре Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Согласно опубликованным данным, дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«По результатам рассмотрения материалов проверки тверской межрайонной прокуратуры, направленных в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, в Большом Черкасском переулке, дом 4, строение 1, в торговом доме Г. И. Хаджи-Консты, который находится на реконструкции, произошло обрушение перекрытий на втором этаже на площади 35 кв. метров.

В результате инцидента пострадали двое рабочих. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из рабочих скончался, другой был доставлен в больницу.