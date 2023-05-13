В Москве возбудили дело после гибели рабочего при обрушении в здании
В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели человека при обрушении здания
Москва, 13 мая, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели человека в результате обрушения здания в центре Москвы.
Согласно опубликованным данным, дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«По результатам рассмотрения материалов проверки тверской межрайонной прокуратуры, направленных в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе.
Как передавало ИА REGNUM, в Большом Черкасском переулке, дом 4, строение 1, в торговом доме Г. И. Хаджи-Консты, который находится на реконструкции, произошло обрушение перекрытий на втором этаже на площади 35 кв. метров.
В результате инцидента пострадали двое рабочих. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из рабочих скончался, другой был доставлен в больницу.