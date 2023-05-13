СМИ: Израиль и Палестина договорились о взаимном прекращении огня
Тель-Авив, Израиль, 13 мая 2023, 21:25 — REGNUM Палестинская и израильская стороны договорились о прекращении огня с 22:00 13 мая. Об этом сообщают египетские и местные СМИ.
Согласно опубликованным данным, палестинские группировки, которые базируются в секторе Газа, договорились с правительством Израиля о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени (совпадает с мск).
Уточняется, что договорённость достигнута при активном посредничестве Египта.
Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что израильская сторона отклонила предложение Египта и других посредников о прекращении операции в секторе Газа.
Военная операция «Щит и стрела» по уничтожению командования и инфраструктуры группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории сектора Газа началась в ночь на 9 мая.
Ранее ИА REGNUM передавало, что в Тель-Авиве с 10 мая были слышны взрывы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что по Израилю с территории сектора Газа с начала операции «Щит и стрела» было выпущено около четырёх сотен ракет.
По словам министра, четверть боеприпасов упала в секторе Газа, часть в открытой местности, другая часть была сбита. Также были зафиксированы попадания в жилые дома.