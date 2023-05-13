Тель-Авив, Израиль, 13 мая, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Палестинская и израильская стороны договорились о прекращении огня с 22:00 13 мая. Об этом сообщают египетские и местные СМИ.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

Согласно опубликованным данным, палестинские группировки, которые базируются в секторе Газа, договорились с правительством Израиля о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени (совпадает с мск).

Уточняется, что договорённость достигнута при активном посредничестве Египта.

Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что израильская сторона отклонила предложение Египта и других посредников о прекращении операции в секторе Газа.

Военная операция «Щит и стрела» по уничтожению командования и инфраструктуры группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории сектора Газа началась в ночь на 9 мая.

Ранее ИА REGNUM передавало, что в Тель-Авиве с 10 мая были слышны взрывы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что по Израилю с территории сектора Газа с начала операции «Щит и стрела» было выпущено около четырёх сотен ракет.

По словам министра, четверть боеприпасов упала в секторе Газа, часть в открытой местности, другая часть была сбита. Также были зафиксированы попадания в жилые дома.