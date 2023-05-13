Москва, 13 мая, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Торпедо» 13 мая в матче 27-го тура Российской премьер-лиги проиграл ЦСКА со счётом 0:3 и лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе.

Дмитрий Голубович Фёдор Чалов

Голы в составе ЦСКА забили Фёдор Чалов (дважды) и Иван Обляков. На последних минутах после удаления Артёма Самсонова торпедовцы остались в меньшинстве.

После этой игры ЦСКА остался на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. Следующую игру команда проведёт против «Спартака», конкурента за место в первой тройке.

У «Торпедо» по-прежнему 13 очков, команда находится на последнем, 16-м, месте в турнирной таблице. Даже выиграв три оставшихся матча, торпедовцы вылетят в ФНЛ.

Ранее в матче 27-го тура в Петербурге «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью 2:2. После этой игры футболистам «Зенита» был вручён чемпионский кубок и золотые медали. Победу в чемпионате они обеспечили в прошлом туре, обыграв «Спартак».