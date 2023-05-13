РПЦ: власти Украины готовит детям своей страны стерилизацию в несознательном возрасте

Москва, , 21:10 — REGNUM Силы, стоящие за украинским конфликтом, вместе с руководством киевского режима будут насаждать на Украине антихристианские ценности. Об этом 13 мая заявил зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире телеканала «Россия 24».

Церковь Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о разрушении семьи, гей-браках, гендерной идеологии, смене пола для детей, которая приводит к их фактической стерилизации. При этом представитель РПЦ отметил, что неизвестно, смогут ли украинцы этому противостоять.

«Недавно патриарх Кирилл сказал, что силы, которые срежиссировали противостояние России и Украины, будут использовать эту ситуацию, чтобы навязывать украинскому народу антихристианские ценности», — сказал Кипшидзе, добавив, что если вышеуказанные планы будут реализованы, то в восточноевропейской стране детей будут учить ложным ценностям, разрушать традиционные семьи, регистрировать гей-браки.

Зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ подчеркнул, что в настоящее время во многих западных странах детям в возрасте 5–8 лет уже предлагают сменить пол, назначают гормональные препараты, что фактически является «стерилизацией в несознательном возрасте».

Ранее Союз православных журналистов сообщил, что украинское министерство образования и американский фонд The Arcus Foundation договорились о включении «гендерно чувствительных» методов обучения детей в образовательную программу детских садов и школ на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, ранее принятый Госдумой РФ. Роскомнадзор получил возможность включать ресурсы с пропагандой ЛГБТ в реестр запрещенной информации для последующего её блокирования. Наказание за эти действия могут понести соцсети, СМИ, и сервисы, связанные с кино.

В апреле в России были выявлены первые нарушения статьи Кодекса об административных правонарушениях, запрещающей демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений.