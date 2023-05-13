Москва, 13 мая, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Соответствующая телеграмма опубликована 13 мая на сайте правительства.

Михаил Мишустин ИА REGNUM Михаил Мишустин

Сагалаев скончался 13 мая на 77-м году жизни. Причина смерти не называлась.

«Человек по-настоящему уникальный и творчески одарённый, Эдуард Сагалаев всегда был верен своему делу и основным принципам свободной и независимой журналистики — подлинность и беспристрастность», — говорится в телеграмме.

Мишустин отметил, что журналист посвятил всю свою жизнь телевидению. Он подчеркнул, что во главе Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев защищал интересы профессионального сообщества и многое сделал для внедрения в отрасль цифровых технологий.

Ранее соболезнования родным и близким Сагалаева выразили российские политики и общественные деятели, в том числе президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Церемония прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым состоится утром 16 мая в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.