Байден заявил, что переговоры по госдолгу США продвигаются, но решения еще нет

Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Правительство США продвинулось в решении проблемы потолка государственного долга, однако реальный выход всё ещё не найден. Об этом 13 мая заявил американский лидер Джо Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Президент США Джо Байден (сс) EJ Hersom

Сообщается, что Байден прокомментировал переговоры между властями и Конгрессом на территории авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд), расположенной недалеко от Вашингтона.

«Они продвигаются», — сказал американский лидер, указав на наличие «реальной дискуссии». При этом президент добавил, что согласие ещё не достигнуто.

Глава Белого дома не уточнил, на какой день запланирована встреча с конгрессменами.

Потолок госдолга был установлен в США законодательно и введён в действие Конгрессом в 1917 году, он позволяет американскому минфину выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга или наступления определенной даты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американское министерство финансов уже к 1 июня может потерять возможность полностью обслуживать госдолг США, если Конгресс Соединённых Штатов не расширит лимиты заимствований.

При этом 12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) представил доклад, где указывалось, что размер американского госдолга продолжит расти и в течение 2023 года превысит ВВП страны на 22,2%.