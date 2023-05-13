Ватикан, 13 мая, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил папу Римского Франциска присоединиться к реализации украинской «формулы мира». Об этом украинский лидер написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее глава киевского режима провёл встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, приехал в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.

«Встретился с папой Римским Франциском… Рассказал о нашей формуле мира как о единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира», — написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что пригласил понтифика присоединиться к реализации «формулы мира». Речь идёт о плане, согласно которому Киев выражает готовность к началу мирных переговоров после передачи ему регионов, покинувших состав Украины в 2022 году.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины может остаться в Риме на ночь, а утром вылетит в Берлин. В связи с приездом президента Украины в Италии усилены меры безопасности, была организована бесполётная зона в центре Рима. Некоторые районы находятся под контролем кинологов, саперов и снайперов, под наблюдение попали река Тибр, канализационная сеть, парки. Были привлечены порядка одной тысячи агентов правоохранительных органов.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, было бы уместно посредничество папы Римского Франциска в гуманитарных вопросах. По его словам, для Украины актуальны договорённости о помощи в решении гуманитарных вопросов, поставках оружия, а также защите на внешних рынках.

В конце апреля понтифик заявил, что готовит мирную миссию для прекращения украинского конфликта. Сообщалось, что Москва и Киев проинформированы об этом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии встречи Владимира Зеленского с папой Римским Франциском отметил, что Кремлю не поступала информация о «мирной» миссии Святого престола по урегулированию конфликта на Украине.

В апреле этого года папа Римский принимал в Ватикане премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Владимир Зеленский впервые встретился в Ватикане с папой Франциском в феврале 2020 года.