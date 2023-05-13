Лондон, , 20:18 — REGNUM Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 13 мая и завершилась со счётом 2:2.

В составе «Челси» дубль оформил нападающий Рахим Стерлинг, забивший на 51-й и 58-й минутах. У «Ноттингема» два мяча на счету форварда Тайво Авонийи (13, 62).

В настоящее время «Челси» с 43 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» идёт на 16-м месте с 34 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 36-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.