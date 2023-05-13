Калужская область, 3 марта, 2010, 11:23 — ИА Регнум. Круглый стол на тему "Вовлечение молодежи Калужской области в социальную практику" состоялся сегодня, 3 марта, в администрации Дзержинского района, сообщила корреспонденту ИА REGNUM Новости главный специалист управления молодёжной политики отраслевого министерства Светлана Грушкина.

В работе заседания круглого стола приняли участие министр спорта, туризма и молодёжной политики области Алексей Никитенко и глава администрации Дзержинского района Виктор Колесников . Среди участников встречи - члены Молодёжного правительства области, руководители и члены подростково-молодежного волонтерского движения района.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с развитием добровольческой деятельности на территории области. По итогам встречи волонтерам были вручены первые в области "Личные книжки волонтера" в рамках Всероссийского проекта по вовлечению молодёжи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.