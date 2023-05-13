Церковный суд в Москве лишил священника сана за самовольное изменение текста молитвы

Москва, , 20:05 — REGNUM Церковный суд Москвы лишил священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы О Святой Руси, сообщил 13 мая заместитель председателя Епархиального суда столицы протоиерей Владислав Цыпин.

В храме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Речь идёт о молитве, которая произносится в православных храмах ежедневно и в которой верующие просят о победе Святой Руси и о помощи Божьей её людям.

«Решение суда было о низвержении Коваля из сана. Мотивировано оно неповиновением священноначалию со ссылкой на 25-е апостольское правило, где среди прочих тяжких грехов упомянуто клятвопреступление. Подразумевается, что рукополагаемый приносит присягу, в которой обещает неукоснительно исполнять указания священноначалия», — сказал Цыпин РИА Новости.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил Коваля в служении до окончания рассмотрения дела. Сообщалось, что священник запрещен в служении из-за того, что заменил в моkитве слово «победа» на слово «мир». Дело не в конкретном слове, а в принципиальном подходе к текстам молитвы и выполнению указаний священноначалия, пояснял заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В сходе заседания суда Ковалю была предоставлена возможность изменить свою позицию, он этого не сделал, отметил Цыпин. Также Коваль отказался объясняnь суду, по каким причинам он решил изменить текст молитвы. Решение суда вступит в силу в случае, если его утвердит патриарх.

4 марта патриарх Кирилл совершил литургию святителя Иоанна Златоуста в Успенском соборе в честь патриарха Гермогена и в проповеди сказал, что церковь молится о мире вокруг границ России. В пасхальном послании патриарха архипастырям, диаконам, пастырям, монашествующим и всем прихожанам Русской православной церкви Кирилл призвал к молитве о прочном мире для братских народов.