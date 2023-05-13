Дюков заявил, что не видит проблем для включения крымских клубов в состав участников ФНЛ

Москва, , 20:08 — REGNUM Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не видит препятствий для включения клубов из Крыма в состав участников Второй лиги, проводимой Футбольной национальной лигой (ФНЛ).

Александр Дюков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Решение будет принимать ФНЛ», — сказал он в ходе встречи с журналистами.

Дюков добавил, что союз не видит оснований для невключения крымских клубов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года президиум ФНЛ принял решение о создании рабочей группы по анализу готовности клубов Крыма и Севастополя к интеграции. В конце октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды полуострова смогут участвовать в профессиональных соревнованиях под эгидой ФНЛ начиная с сезона 2023/24.

10 марта глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин сообщил, что клубы направили документы, необходимые для прохождения лицензирования, чтобы получить право выступать в турнирах Футбольной национальной лиги.

24 апреля в пресс-службе ФНЛ сообщили, что Футбольная национальная лига готова принять четыре крымских клуба в состав участников Второй лиги в случае прохождения ими аттестации.

11 мая экс-глава КФС Юрий Ветоха заявил, что лицензирование крымских клубов планируется завершить до конца мая.