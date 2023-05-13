«РВ»: подразделения ВС РФ уничтожают танки и другую бронетехнику ВСУ в боях под Артёмовском

Артемовск, , 19:52 — REGNUM Видео уничтожения украинских танков под Артёмовском (украинское название — Бахмут) опубликовал 13 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ЧВК Вагнер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На кадрах видно, как российская артиллерия наводится на технику ВСУ и уничтожает её.

«Наводят артиллерию и фиксируют результат беспилотники «Орлан». По всей видимости, огонь ведётся высокоточными снарядами «Краснополь», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 12 мая первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что российские военные уничтожили немецкий танк Leopard ВСУ. По его словам, танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пыталась оттащить его с помощью БМП, но российские бойцы сожгли обе машины из ручных противотанковых гранатомётов.