Суд на Украине заочно приговорил экс-командующего Черноморским флотом РФ к 15 годам заключения

Киев, , 19:49 — REGNUM Суд на Украине заочно приговорил бывшего командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко к 15 годам лишения свободы и штрафу. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на постановление суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Днепровский райсуд Киева приговорил экс-командующего Черноморским флотом России (в 2013–2018 годах) адмирала Александра Витко к 15 годам тюремного заключения и к штрафу в 1,08 млрд гривен», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

По данным издания, Витко был признан якобы виновным по ряду статей, в том числе в госизмене и нарушению территориальной целостности Украины. Обвинения предъявлены заочно, так как Витко находится в России.

Александр Витко возглавлял Черноморский флот России с апреля 2013 года по май 2018 года. Во время событий в Крыму весной 2014 года он принимал участие в переговорах с командованием ВМС Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 20 депутатов Госдумы России были заочно осуждены украинским судом за посягательство на «территориальную целостность и неприкосновенность» Украины. Все депутаты были заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

На Украине всех российских сенаторов подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны. Уточняется, что всем членам Совета Федерации, «поддержавшим присоединение к РФ временно оккупированных регионов Украины», обвинения предъявлены заочно.

8 мая Служба безопасности Украины (СБУ) также заочно предъявила обвинения российскому актёру и режиссёру, художественному руководителю Московского театра Олега Табакова Владимиру Машкову.