Киев, 13 мая, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Жители США должны понимать, что их правительство поддерживает нацистов на Украине, а постоянные обстрелы ВСУ мирных объектов не могут быть случайными, заявил 13 мая бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Американцы должны понимать, что мы боремся на стороне плохих парней, на стороне нацистов, которые совершают чудовищные преступления», — сказал Риттер на YouTube-канале U. S. Tour of Duty.

ВСУ получают данные американской разведки и разведок стран НАТО, а потому регулярные удары по гражданским объектам, вследствие которых гибнут мирные жители, никак не могут быть непреднамеренными, отметил он.

Ранее в мае 2023 года бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ воюют так же, как это делали нацисты, «убивая людей в больших количествах и празднуя содеянное в нацистском стиле», а прекрасно осведомлённые об этом власти западных стран пытаются эти преступления Киева скрывать — впрочем, безуспешно.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в свою очередь, ранее рассказал, что военнослужащие ВСУ убивают мирных граждан ради развлечения и из-за плохого знания украинского языка или неосторожных слов. Фиксируются случаи расправы над мирными жителями на почве ненависти по национальному признаку и при исполнении преступных приказов, отметил он.