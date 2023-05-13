Москва, 13 мая, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Издание «Военное обозрение» показало фото последнего удара Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по складу боеприпасов Вооружённых сил Украины в городе Хмельницком.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

На опубликованных кадрах видно столб дыма и огня, который поднимается от места попадания ракеты. Уточняется, что удар был нанесён по заводу «Катион», на котором производилась промышленная электроника и находился склад боеприпасов.

По данным издания, после взрыва были слышны многочисленные хлопки, которые могут свидетельствовать о детонации боеприпасов.

Ранее 13 мая администрация Хмельницкой области сообщила, что в результате взрыва был повреждён объект критической инфраструктуры. Какой именно объект попал под удар, не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне авиацией ВКС России был сбит самолёт Су-24, наносивший удар по Луганску, и прикрывавший его истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, украинский вертолёт Ми-8 в Харьковской области, уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Николаева, склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива ВСУ в районе Запорожья, пресекли действия двух диверсионных групп ВСУ на купянском направлении, уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300, сбили 18 беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS.