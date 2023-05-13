Манчестер, Великобритания, 13 мая, 2023, 19:19 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 13 мая и завершилась со счётом 2:0.

Allison Pasciuto ФК Манчестер Юнайтед

В составе «Манчестер Юнайтед» голы забили нападающий Антони Марсьяль на 32-й минуте и полузащитник Алехандро Гарначо на 94-й.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» с 66 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» идёт на 13-м месте с 40 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая «Фулхэм» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 35-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.